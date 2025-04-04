Мужчина погиб при атаке брянского посёлка Белая Берёзка

Мужчина погиб при атаке дронов на брянский посёлок Белая Берёзка. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района. При атаке дронов осколочные ранения получили двое жителей. Пострадавших доставили в районную больницу. Один из мужчин умер от полученных тяжёлых травм.

«В результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме имеются повреждения окон и балкона. Также повреждены несколько автомобилей. Обследование территорий продолжится в светлое время», – уточнил губернатор Александр Богомаз.