Мужчина погиб при атаке дронов в Климовском районе

Житель села Брахлов погиб при атаке дронов в Климовском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером ВСУ атаковали Климовский район. FPV-дроны напали на село Брахлов. Тяжелые ранения получил мужчина. Его доставили в больницу. Но раны оказались слишком серьезными. Спасти его врачи не смогли.

«Выражаю искренние соболезнования родным. Семье окажем материальную помощь и необходимую поддержку», – отметил губернатор Александр Богомаз.