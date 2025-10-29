Мужчина погиб при атаке дронов в Погарском районе
Мужчина погиб при атаке дронов на машину в Погарском районе накануне. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 29 октября ВСУ совершили очередную атаку против мирных жителей в Погарском районе. Дрон-камикадзе нанёс удар по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района. Машина была полность уничтожена. 52-летний водитель погиб.
«Вся необходимая поддержка и материальная помощь семье будет оказана», – уточнил Александр Богомаз.
