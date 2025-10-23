Мужчина погиб при нападении дронов на село в Погарском районе накануне вечером. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор Александр Богомаз.

Вечером 22 октября ВСУ нанесли удар по Погарскому району. Дроны-камикадзе напали на село Андрейковичи.

Один мужчина погиб. Ещё один житель села получил ранения. Его доставили в больницу.

«Вся необходимая поддержка и материальная помощью семьям пострадавших будет оказана», – подчеркнул Александр Богомаз.