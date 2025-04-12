Мужчина погиб при взрыве в Климовском районе

Мужчина погиб, а женщина пострадала при взрыве в Климовском районе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

12 апреля в селе Кирилловка Климовского района мужчина обнаружил на обочине полимерный пакет. При попытке поднять его сдетонировало взрывное устройство. Мужчина погиб на месте. Его супруга получила легкую контузию. Женщину доставили в больницу.

«Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — уточнил Александр Богомаз.