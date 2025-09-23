Мужчина получил ранения при атаке дронов на Суземку

Мужчина получил ранения при атаке дронов на посёлок Суземка. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

23 сентября FPV-дроны ВСУ напали на посёлок Суземка. Сброшенные взрывные устройства повредили нежилое здание и пять легковых автомобилей.

При атаке ранения получил мирный житель. Мужчину отвезли в больницу.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.