Мужчина получил ранения при атаке дронов на Суземку
Мужчина получил ранения при атаке дронов на посёлок Суземка. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
23 сентября FPV-дроны ВСУ напали на посёлок Суземка. Сброшенные взрывные устройства повредили нежилое здание и пять легковых автомобилей.
При атаке ранения получил мирный житель. Мужчину отвезли в больницу.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
