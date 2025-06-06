Мужчина получил травмы при нападении FPV-дронов на брянское село

Мужчина получил травмы при нападении FPV-дронов на село Старые Юрковичи накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 5 июня FPV-дроны ВСУ напали на село Старые Юрковичи Климовского района. При атаке осколочные ранения получил мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

Кроме того, дрон сбросил взрывное устройство и повредил автомобиль.

«Уважаемые земляки! Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.