На 10% подорожали овощи в брянских магазинах

Цены за месяц также выросли на сахар и хлеб.

По данным Брянскстата, в январе овощи подорожали сразу на 10,3%. Цены на сахар в магазинах увеличились 5,8%. Выросла и стоимость хлеба и хлебобулочных изделий. Рост составил 5,7%.

При этом в регионе на 3,3% подешевели яйца, на 2,2% — масло и на 1,74% — мясо.