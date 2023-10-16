На 819 улицах Брянска появится современное освещение

Более 12 тысяч светильников заменят на 819 улицах Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Брянский губернатор встретился с исполняющим обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Федором Капшуковым. Они обсудили модернизацию общественного транспорт в областном центре.
«Произведена поставка всего объема необходимого оборудования для модернизации подстанций троллейбусного депо. Строительная часть работ выполнена на 50 %, монтаж оборудования на подстанциях начнется с 1 ноября», — уточнил Александр Богомаз.
Кроме того, специалисты компании модернизируют систему уличного освещения в Брянске. Более 12 тысяч энергоэффективных светодиодных фонарей появятся на 819 улицах города. Около 15 % от плана уже заменили.
«Но самое главное, светло станет не только на центральных городских улицах: дополнительно будет установлено еще 8 тысяч светильников там, где никогда, даже в советские времена, не было освещения. И тогда весь Брянск будет освещен на 100 процентов!» — заключил Александр Богомаз.
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