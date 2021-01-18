На Крещение брянцы смогут окунуться в воду в трех купелях

Совершить праздничные омовения жители областного центра смогут на Десне и озере ГРЭС.

В преддверье православного праздника Крещения в Брянске обустроили для желающих совершить традиционное омовение три проруби.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, купели обустроены на Десне в районе вокзала «Брянск-1» и ГРК «Бристоль» и на пляже озера ГРЭС в Белых Берегах.

Купания продлятся с 22:00 сегодняшнего дня до 24:00 ночи с 19 на 20 января.