На перегоне у станции Снежетьская прошел первый поезд

На восстановленном перегоне у станции Снежетьская прошел первый поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области восстановили. Первый поезд прошёл там в 16:42.

Пригородный поезд №6707 Орёл — Брянск отправился в 16:21. В областной центр он прибудет в 19:30. Остальные составы пойдут по расписанию.

Ремонт делали более 300 железнодорожников и 20 единиц тяжёлой техники. Они убрали сошедшие с рельсов вагоны, выровняли насыпь, уложили порядка 300 метров пути.