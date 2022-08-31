На площади Партизан в Брянске уложат дополнительную ливнёвку

В рамках реконструкции мемориального комплекса в областном центре рабочие сделают дополнительную ливневую канализацию.

В Брянске идёт ремонт на Площади Партизан. Территорию от проспекта Ленина до трибун замостят крупноформатной гранитной плиткой. Также рабочие уложат дополнительную ливневую канализацию.

Приведут в порядок и монумент: блоки памятника выровняют, закрепят фигуры, гранит очистят и покроют гидрофобной пропиткой. Сделают и цельные гранитные ступени. Камень для них привезли из Беларуси.

Также на площади заменят освещение. Новые прожекторы будут подсвечивать мемориальный комплекс вместе с тумбами.