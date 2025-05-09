На площади Партизан в Брянске в День Победы прошел торжественный парад

По площади Партизан в Брянске в День Победы курсанты военного учебного центра БГИТУ прошли под звуки марша.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Брянске прошли торжественные мероприятия. На площади Партизан у Вечного Огня собрались руководители области и города, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, участники блокады, труженики тыла, члены ветеранских организаций, а также ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Брянска Борис Шапошников.

«От имени поколения победителей поздравляю вас с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы, ветераны, подарили вам мир! Берегите его, как мы, любите свою Родину, как мы ее любили, когда выходили из окопов навстречу врагу во имя будущих поколений, во имя вас!» — обратился Борис Васильевич к собравшимся.

Курсанты военного учебного центра БГИТУ прошли в парадном строю, держа в руках штандарты фронтов и соединений, освобождавших от фашистов страну.