На развитие брянского аэропорта потратят четыре миллиарда рублей

В этом году услугами воздушной гавани воспользовались 140 тысяч пассажиров.

Одно из ключевых направлений работы региональной власти и губернатора Александра Богомаза — развитие международного аэропорта «Брянск».

Внимание уделяется обновлению инфраструктуры. Планируется модернизировать здание аэровокзала и построить современную взлётно-посадочную полосу. На это направят четыре миллиарда рублей инвестиций. А каждый год на развитие воздушной гавани из областного бюджета выделяется по 350 миллионов рублей.

Услугами аэропорта в этом году воспользовались 140 тысяч пассажиров.