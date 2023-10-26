На улице Пушкина в Брянске благоустроили двор

Детскую и спортивную площадку установили на улице Пушкина в Брянске в рамках благоустройства двора. Об этом рассказали в городской администрации.

Между домами номер 22 и 24 по улице Пушкина и домом 6а по улице Энгельса преобразился двор. Территория вошла в программу «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчик отремонтировал тротуары и проезжую часть, а также сделал парковочные места. Кроме того, специалисты установили новые лавочки, урны и светодиодные фонари.

Для юных жителей двора сделали игровую площадку и уложили травмобезопасное покрытие. Также появилось и спортивное оборудование.