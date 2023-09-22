На улице Снежетьский Вал в Брянске закончился ремонт
Свыше 2,6 километра улицы Снежетьский Вал отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске завершились работы на улице Снежетьский Вал. Подрядчик «СпектрБрянскСтрой» отремонтировал участок, протяженностью свыше 2,6 километра, от проспекта Московского до моста через реку Снежеть.
Рабочие сделали усиленное основание проезжей части, уложили асфальт и сделали новые тротуары. На дороге поставили пять светофоров и фонари со светодиодными светильниками.
Между проезжей частью и тротуаром специалисты сделали щебеночную обочину. Туда будет уходить вода во время дождя. А зимой на обочине будут формироваться снежные валы.
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