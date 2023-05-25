Националисты поджгают леса на границы Брянской области. Об этом сообщило издание «Деснянская волна» со ссылкой на телеграм-канал «Два майора».

По информации телеграм-канала, Черниговские и сумские СМИ называют причинами лесных пожаров в этих областях Украины обстрелы Вооруженными силами Российской Федерации. Опровергая эти сообщения подписчики прислали видеодоказательство другой вероятной причины.

«На видео вояки 101-й бригады территориальной обороны ВСУ из Закарпатья поджигают лес в приграничье Сумской области. Как сообщили нам украинские друзья, это не самодеятельность, такие задачи спущены сверху. Всё повторяется в истории, вчера бендеровцы жгли леса и дома, а сегодня их преемники – украинские националисты занимаются, по сути, тем же», — сообщил автор публикации.