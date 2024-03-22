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Научно-просветительский проект представил в Брянске историк Александр Звягинцев

2024, 22 марта 10:40 Лента новостей
Научно-просветительский проект представил в Брянске историк Александр Звягинцев
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Научно-просветительский проект «Уроки Нюрнберга. Вселенское зло перед судом истории» представил в Брянске историк Александр Звягинцев. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента. 

Научно-просветительский проект «Уроки Нюрнберга. Вселенское зло перед судом истории» представил Заслуженный юрист и работник прокуратуры России, замдиректора Института государства и права Российской академии наук, президент Академии Нюрнбергских принципов, историк Александр Звягинцев. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Без срока давности»

Александр Звягинцев рассказал о значении Нюрнбергского трибунала, истоках нацизма и его современных проявлениях. Также участники лекции посмотрели документальный фильм и задали автору проекта вопросы.

«Мы каждый день видим, к чему приводит «потеря» памяти о зверствах фашизма.  А мы должны о них помнить, чтобы не получилось, как в братской Украине, где из 6 млн оказалось 320 тысяч предателей, которые выступили  на стороне фашистской Германии. И те, кто должен был гордиться тем, что их предки победили в самой кровопролитной войне, забыли историю,  и фашизм вновь возродился сегодня», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

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