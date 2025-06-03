Несколько месяцев потребуется на восстановление повреждённого моста в Выгоничском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Выгоничском районе специалисты продолжают ликвидировать последствий обрушения путепровода на пассажирский поезд. В ближайшее время специалисты Управления автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства проведут экспертизу.

«На восстановление моста и дорожного сообщения потребуется 3,5-4 месяца, если проводить все конкурсные процедуры, но если федеральным центром будет принято решение определить организацию без торгов, то полтора-два месяца», — уточнил Александр Богомаз.