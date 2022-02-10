Незаконную рекламу убрали с улиц Брянска

За год в бюджет поступило 10,5 миллиона рублей за размещение рекламных щитов.

В Брянске демонтируют самовольно установленные рекламные конструкции на зданиях и заборах.

В прошлом году с улиц убрали 245 незаконных вывесок и баннеров. 27 — демонтировали принудительно, а 130 — после предписаний. Ещё 88 конструкций владельцы убрали с заборов, окон, столбов после предупреждения.

Сейчас все рекламные щиты в Брянске узаконены и размещены по схеме. За размещение рекламных щитов в 2021 году в городской бюджет поступило 10, 5 миллиона рублей.