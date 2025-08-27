Новое здание мирового судебного участка торжественно открыли в Суземке

Брянский губернатор открыл новое здание мирового судебного участка в Суземке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Суземке торжественно открыли новое здание мирового судебного участка Суземского судебного района. Участие в мероприятии приняли губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко.

«Нагрузка на судей сегодня выросла кратно именно потому, что теперь люди понимают, что они идут в суд за справедливым и законным решением. И нужно создавать условия для работы судей. В 21 районе области проведены капитальные ремонты зданий и помещений судебных участков мировых судей. И сегодня наша область первая в Центральном федеральном округе, кто строит специализированные здания для мировых судей», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Ранее участок мирового судьи в Суземке занимал два кабинета в здании районного суда. Теперь он расположен в отдельном здание площадью более 451,4 квадратных метров.

Глава региона уточнил, что в этом году стартует строительство здания для мировых судей в Мглинском районе.