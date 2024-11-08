В будущем году Новозыбковский машиностроительный завод приступит к выпуску новых моделей вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с гендиректором АО «СГ-транс» Сергеем Калетиным, руководителем «Рейл Сервис Групп» Сергеем Гущиным, гендиректором «Рейл Сервис Групп» Павлом Макаровым и гендиректором компании «Атлант» Алексеем Винниковым. Они обсудили перспективы развития предприятия «НовоТехРейл».

Новозыбковский машиностроительный завод был на грани банкротства. Инвесторы подарили вторую жизнь вагоностроительному предприятию.

«Выручка составила более 1,5 млрд рублей, более 440 млн налогов поступило в бюджет Брянской области. На заводе работают 712 человек, средняя зарплата — около 100 тысяч рублей», — уточнил Александр Богомаз.

Глава региона рассказал, что два года назад на заводе открыли линия по производству чистовой железнодорожной оси. В настоящее время предприятие запускает серийное производство вагона-цистерны для сжиженного углеводородного газа.

«С 2025 года завод приступает к реализации долгосрочного инвестиционного проекта по модернизации производства и выпуску новых моделей вагонов», — добавил Александр Богомаз.