Новую улицу строят в Брянске за 186 млн рублей

«Брянскавтодор» строит новую улицу в областном центре за 186 млн рублей. Об этом рассказали в городской администрации.
В Брянске на территории старого аэропорта идёт строительство улицы имени Николая Амосова. Километровая магистраль свяжет улицу Советскую со строящейся улицей Иванова.
Подрядчик «Брянскавтодор» несмотря на сезон занимается земляными работами. Экскаваторы копают котлован, глубиной от 1,5 до 4 метров. Внутри проложат ливневую канализацию, а затем обустроят четырёхполосную дорогу.
На улице Амосова появятся многоквартирные дома, филиал поликлиники №4 и две общеобразовательные школы. А неподалеку уже работает Дворец единоборств имени Осипенко.
На строительство улицы выделено более 186 млн рублей. Открыть её планируют в следующем году.
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