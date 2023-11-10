Новые автомобили получили сотрудники ГИБДД Брянщины

16 новые автомобилей получили сотрудники Госавтоинспекции Брянщины. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Брянске прошёл открытый инструктаж нарядов полиции, охраняющих общественный порядок в городе. Его провел начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, дорожно-патрульной службы ГИБДД, полицейские-кинологи и бойцы Росгвардии выстроились на Площади Партизан. К ним также присоединились представители частных охранных предприятий и участники отряда правоохранительной направленности «Юный страж порядка». Им вручили Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора, Главного Федерального инспектора, областной Думы, горадминистрации и правоохранительных структур региона. Кроме того, первые погоны получили младшие лейтенанты полиции.

Также полицейским передали ключи от новых служебных автомобилей. 16 из них предназначены для нарядов ДПС Госавтоинспекции, а два – для дежурных частей.