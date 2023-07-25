О ливнях с градом и грозе предупредили в брянской администрации

Ливни с градом, гроза и штормовой ветер ожидаются в среду в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В среду, 26 июля, синоптики прогнозируют в городе Брянске сильные дожди с градом, грозу и порывы южного ветра до 15-18 м/с. Воздух прогреется до +28ºC.

В горадминистрации уточнили, что в результате непогоды есть вероятность обрывов линий связи и электропередач, падения деревьев и плохо укрепленных конструкций, затопления низменных участков.

При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обратиться я в управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска по телефонам: 112 и 26-36-52.