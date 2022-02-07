О стародубском сыре расскажут на телеканале «Россия»

В регион приедут Сергей Агапкин и Сесиль Плеже.

В программе «Формула еды» на телеканале «Россия» расскажут о компании «Сыр Стародубский». В Брянскую область приедут Сергей Агапкин и Сесиль Плеже.

Ведущие на примере брянского предприятия расскажут о технологии производства сыра «Российский». Им помогут специалисты, учёные, шеф-повара и сотрудники Роспотребнадзора.

В программе расскажут может ли сыр вызвать привыкание, какая от него польза, можно ли есть его при повышенном холестерине и на диете.

Напомним, ведущие передачи «Формула еды» путешествуют по стране и рассказывают о полезных и вкусных отечественных продуктах.