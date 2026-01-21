Объекты энергетики повреждены ночью в Брянской области

2026, 21 января 11:27

Объекты энергетики повреждены при атаке ВСУ ночью в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью при применении реактивных систем залпового огня ВСУ повреждения получили объекты энергетики в Брянской области. Без электричества и тепла остались жители трёх муниципальных образований. Специалисты аварийных служб устраняют последствия атаки.

«Принимаются все необходимые меры для оказания помощи населению. Ситуация находится под контролем», – уточнил губернатор Александр Богомаз.