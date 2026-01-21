Объекты энергетики повреждены при атаке ВСУ ночью в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью при применении реактивных систем залпового огня ВСУ повреждения получили объекты энергетики в Брянской области. Без электричества и тепла остались жители трёх муниципальных образований. Специалисты аварийных служб устраняют последствия атаки.
«Принимаются все необходимые меры для оказания помощи населению. Ситуация находится под контролем», – уточнил губернатор Александр Богомаз.