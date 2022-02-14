Обвиняемый в педофилии брянский депутат предстанет перед судом

Пять лет подозреваемый вступал в интимную связь с несовершеннолетними.
Региональный следком завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего депутата Дятьковского районного. Его обвиняют в педофилии и вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, а также в покупке шпионских средств, незаконном сборе информации о частной жизни, хранении огнестрельного оружия.
Следователи выяснили, что обвиняемый у себя дома в Дятьково Брянской области с июля 2016 года по апрель 2021 года за деньги вступал в половую связь с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет. Девочек, испытывающих материальные трудности, к нему приводила знакомая.
Половые акты с несовершеннолетними депутат снимал на мобильный телефон, а также на камеры, закамуфлированные под бутылку и банку, спрятанные в ванной и спальне дома.
Преступления выявили оперативники УМВД России по Брянской области и регионального УФСБ. При обыске в доме депутата нашли оружие.
Уголовное дело направлено в Дятьковский городской суд. Там же рассматривают дело в отношении жительницы Дятьково, которая искала девушек для депутата.
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