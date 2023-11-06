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Очередной беспилотник пытался атаковать Брянщину

2023, 06 ноября 12:45 Лента новостей
Очередной беспилотник пытался атаковать Брянщину
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Беспилотник сбила система ПВО на Брянской областью. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ пытались совершить очередную атаку на Брянскую область. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа заметили над Стародубским муниципальным округом. Нарушителя границы уничтожила система противовоздушной обороны. 

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.

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