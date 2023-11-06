Очередной беспилотник пытался атаковать Брянщину

Актуальные темы

Новости партнёров

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В ноябре, одном из самых хмурых месяцев года, видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда позаботится о хорошем настроении подписчиков. В планы на долгие почти зимние вечера и уикенды надо обязательно включить новые сериалы о пацанах разных поколений, узнать историю «Гардемаринов» 30 лет спустя, познакомиться с отважными силовиками из средневековья и наших дней, отправиться в космос с корейскими кинематографистами и познать всю сложность бытия с новой картиной якутских режиссеров. Только в линейке Wink Originals в ноябре выйдут четыре очень разных проекта, каждый из которых интересен по-своему.

В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут столицу с Брянской областью. Из Москвы поезда отправятся 3 и 4 ноября, в обратном направлении – 6 и 7 ноября. Для удобства пассажиров они будут курсировать в вечерние часы.

В рамках проекта «Билет в будущее» федеральной программы «Успех каждого ребенка» в филиале ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» для учащихся образовательных учреждений города Брянска проведены «Дни открытых дверей». Мероприятия прошли совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Брянской области.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».