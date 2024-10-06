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Очередной беспилотник сбили на Брянской областью

2024, 06 октября 10:39 Лента новостей
Очередной беспилотник сбили на Брянской областью
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Ранним утром над Брянщиной военные сбили очередной беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Очередную попытку террористической атаки ВСУ на Брянскую область пресекли утром 6 октября военнослужащие Министерства обороны РФ. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа заметили над регионом. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителя.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.

 

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