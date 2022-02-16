Оградить пастбища сеткой обязали брянских сельхозпроизводителей

Нарушителям грозят штрафы и приостановление деятельности.

Новые требования к работе сельхозпредприятий обсудили на совещании в областном правительстве.

Так, закон обязывает сельхозпроизводителей огородить сеткой-рабицей фермы, места выпаса и кормления скота. Это необходимо, чтоб на территории не попали дикие животные. Нарушителей требований ждут внушительные штрафы и приостановление деятельности.

На практике к соблюдению этого критерия есть вопросы. Современные технологии позволяют держать скот на открытых площадках. Затруднительно обнести сеткой-рабицей пространства в несколько сот или тысяч гектаров.

Губернатор Брянской области подчеркнул, что важно тщательно проработать эти вопросы и разъяснить сельхозпроизводителям.