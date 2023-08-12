Ярмарки выходного дня открылись в Брянске
Овощи и фрукты, ягоды, мёд и саженцы растений привезли фермеры на ярмарки выходного дня в Брянске.
В Брянске открылись ярмарки выходного дня. Они работают в каждом районе областного центра. Сельхозпроизводители привезли овощи, фрукты, ягоды, мёд и саженцы растений.
В Советском районе на открытии побывали глава Брянской городской администрации Александр Макаров и заместитель губернатора Брянской области Борис Грибанов.
Ярмарки будут работать по субботам с 8 до 15 часов. Они расположены по адресам:
Бежицкий район:
— ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева).
Володарский район:
— улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан.
Советский район:
— ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»;
— улица Спартаковская, 125, на территории бывшего мини-рынка.
Фокинский район:
— проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».