Город32

Ярмарки выходного дня открылись в Брянске

2023, 12 августа 11:38 Лента новостей
Ярмарки выходного дня открылись в Брянске
Источник фото

Овощи и фрукты, ягоды, мёд и саженцы растений привезли фермеры на ярмарки выходного дня в Брянске.

В Брянске открылись ярмарки выходного дня. Они работают в каждом районе областного центра.  Сельхозпроизводители привезли овощи, фрукты, ягоды, мёд и саженцы растений.  

Черновик

В Советском районе на открытии побывали глава Брянской городской администрации Александр Макаров и заместитель губернатора Брянской области Борис Грибанов.

Ярмарки выходного дня открылись в Брянске

Ярмарки будут работать по субботам с 8 до 15 часов. Они расположены по адресам:

Бежицкий район:

— ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева).

Володарский район:

— улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан.

Советский район:

— ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»;

— улица Спартаковская, 125, на территории бывшего мини-рынка.

Фокинский район:

— проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».

Черновик

Читайте также
Замминистр спорта России забил пенальти в ворота обновленного стадиона в Брянске
11 августа 17:28
Замминистр спорта России забил пенальти в ворота обновленного стадиона в Брянске
Три машины столкнулись в Брянске
11 августа 15:31
Три машины столкнулись в Брянске
Семь скульптур отреставрировали в брянском парке
11 августа 14:42
Семь скульптур отреставрировали в брянском парке
Последнюю сваю забили в основание шестой опоры моста в Брянске
11 августа 11:41
Последнюю сваю забили в основание шестой опоры моста в Брянске

Новости регионов

Актуальные темы

Экономика
Около 110 жителей Брянска трудоустроят на новый завод
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП на трассе в Брянском районе
Происшествия
Суд оштрафовал бывшего главврача онкодиспансера за получение взятки
Лента новостей
17 новых автобусов получили брянские автопредприятия
Происшествия
Бывший главврач брянской больницы не смог оспорить приговор суда

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России
«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России

По данным «Ростелекома», сегодня цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны. Это позволяет организовать комфортную и технологичную среду в многоквартирных жилых комплексах.

Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа
Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа

С 10 по 18 августа в зоне переезда 107 км станции Жудилово в Брянской области железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы.

Брянскэнерго в первом полугодии подключило к сетям более 80 камер видеонаблюдения
Брянскэнерго в первом полугодии подключило к сетям более 80 камер видеонаблюдения

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» принимает активное участие в реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области. Энергетики подключают к сетям компании камеры наружного наблюдения и светофорные объекты, цель которых – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.