Ярмарки выходного дня открылись в Брянске

Овощи и фрукты, ягоды, мёд и саженцы растений привезли фермеры на ярмарки выходного дня в Брянске.

В Брянске открылись ярмарки выходного дня. Они работают в каждом районе областного центра. Сельхозпроизводители привезли овощи, фрукты, ягоды, мёд и саженцы растений.

В Советском районе на открытии побывали глава Брянской городской администрации Александр Макаров и заместитель губернатора Брянской области Борис Грибанов.

Ярмарки будут работать по субботам с 8 до 15 часов. Они расположены по адресам:

Бежицкий район:

— ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева).

Володарский район:

— улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан.

Советский район:

— ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»;

— улица Спартаковская, 125, на территории бывшего мини-рынка.

Фокинский район:

— проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».