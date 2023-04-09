Около шести тысяч человек вышли на субботник в Брянске

На общегородской субботник в областном центре вышли около шести тысяч человек. Об этом рассказали в городской администрации.

Первый в этом году общегородской субботник прошел в Брянске. На уборку вышли работники администраций и горсовета, правоохранительных структур, коллективы организаций и предприятий и жители города.

Они наводили порядок в зелёных зонах, убирали несанкционированные свалки, вычистили обочины.

Работники дорожного управления делали механическую уборка и мойка улиц, чистили ливнёвки , убирали остановки, красили заборы, ограждения, бордюры и скамейки.

Работники муниципального специализированного предприятия по вопросам похоронного дела вместе с активистами приводили в порядок кладбища и места воинских захоронений.

Всего в общегородском субботнике приняли участие 5 735 человек. С улиц вывезли 1340 кубометров отходов.