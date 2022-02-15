Памятник архитектуры в Брянске изрисовали краской

На возбуждении уголовного дела настояла прокуратура.

В январе 2022 года на фасаде дома №26 на бульваре Гагарина в Брянске неизвестные чёрной краской нанесли надписи. Двухэтажное здание было построено ещё в 19 веке и является памятником архитектуры и градостроительства. Оно включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Граффити на доме обезобразило исторический вид дома. Прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела. Виновным грозит до трёх лет тюрьмы.