Памятный митинг прошёл в центре Брянска

В Брянске проходят памятные мероприятия в честь 82 годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1040-летия города.

Утром 17 сентября на Площади Партизан прошёл митинг. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский, ветеран Великой Отечественной войны Борис Васильевич Шапошников, руководители города Брянска и депутаты возложили цветы к Вечному огню.

«В Год защитника Отечества мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Брянская земля внесла огромный вклад в разгром врага. 82 года назад наша область была освобождена от коричневой чумы фашизма. Память об этом великом событии живет в поколениях и передается от отцов к детям» , – подчеркнул Александр Богомаз.