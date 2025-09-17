Памятный митинг прошёл в центре Брянска

В Брянске проходят памятные мероприятия в честь 82 годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1040-летия города.
Утром 17 сентября на Площади Партизан прошёл митинг. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский, ветеран Великой Отечественной войны Борис Васильевич Шапошников, руководители города Брянска и депутаты возложили цветы к Вечному огню.
«В Год защитника Отечества мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Брянская земля внесла огромный вклад в разгром врага. 82 года назад наша область была освобождена от коричневой чумы фашизма. Память об этом великом событии живет в поколениях и передается от отцов к детям» , – подчеркнул Александр Богомаз.
17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного