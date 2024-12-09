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Памятный митинг в честь Героев Отечества прошёл в Брянске

2024, 09 декабря 15:39 Лента новостей
Памятный митинг в честь Героев Отечества прошёл в Брянске
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Памятный митинг в честь Героев Отечества прошёл у мемориала в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

В День Героев Отечества  у мемориала воинам-интернационалистам в Брянске прошёл памятный митинг. Около памятник «Круговая оборона» собрались представители органов государственной власти регион, силовых структур и духовенства, депутаты, матери Героев России и волонтёры. Они возложили цветы к бюстам воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии.

«В истории Брянского края немало славных имен, которые должны помнить все поколения. Наши предки защищали Россию, исполняли свой воинский долг на фронтах Великой Отечественной войны, в ходе современных конфликтов, локальных войн и контртеррористических операций. И сегодня наши военнослужащие и добровольцы, находясь и в приграничье, и в зоне спецоперации, демонстрируют истинный героизм и стойкость духа, с честью защищают Родину. Честь им и слава!»  – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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