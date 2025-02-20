Первый камень в строительство нового многоквартирного дома заложили в Брянске с участие делегации из Республики Беларусь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянске заложили первый камень в строительство нового многоквартирного дома. В церемонии приняли участия губернатор региона Александр Богомаз и делегация Гомельской области во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко.

«Этот объект — один из примеров нашей совместной работы. Белорусские строители уже построили 16-этажный дом, здесь они построят 9-этажный, где будет 108 квартир, в числе которых социальное жилье для детей-сирот, врачей, а также квартиры, которые смогут купить наши жители», уточнил Александр Богомаз.