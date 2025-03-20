Первый замминистра внутренних дел России посетил Брянщину

Первый замминистра внутренних дел России встретился с брянским губернатором. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.
В Брянскую область приехал первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой. Он проверит учетно-заградительную систему в регионе.
С губернатором Александром Богомазом Александр Горовой обсудил действие режима КТО, защиту населения и критически важных объектов.
«Я отмечаю достойное положение на контрольно-пропускных пунктах, высокий уровень подготовки вашего подразделения «БАРС- Брянск», которое наряду с полицией, Пограничным управлением ФСБ России, Национальной гвардией, нашими коллегами из Министерства обороны несет службу на постах учётно-заградительной системы.
Я удовлетворён вкладом Правительства области в работу подразделений органов внутренних дел с точки зрения материально-технического обеспечения, постановки на баланс транспортных средств. Пусть и во временное пользование, но выделением помещений для несения службы и расквартирования сводных отрядов полиции», – подчеркнул первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации.
Брянский губернатор поблагодарил Александра Горового за высокую оценку взаимодействия правительства и всех силовых структур региона.
«Такие слаженные действия силовых ведомств находят поддержку у населения региона. Наши жители видят, что они находятся под надежной защитой!» – отметил Александр Богомаз.
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