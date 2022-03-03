Плановую помощь возобновят в брянских поликлиниках

Количество заболевших COVID-19 снижается.

С 9 марта в Брянской области возобновят оказание плановой медицинской помощи. Об этом на заседании оперштаба сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов. Поликлиники начнут принимать пациентов в штатном режиме.

Это стало возможно после снижения количества обращений за медицинской помощью и госпитализаций жителей с короновирусом.