Почти 30 новых автобусов передали муниципалитетам Брянщины

Почти 30 новых автобусов, закупленных за счёт регионального бюджета, передали муниципалитетам Брянщины.

На площади Ленина в Брянске прошла церемония передачи новых автобусов. Почти три десятка новых машин получили автотранспортные предприятия и муниципалитеты региона. Транспорт купили за счёт областного бюджета.

«Ещё несколько лет назад средний возраст автобусов и троллейбусов был более 15 лет, а сегодня это современные и комфортные машины. Благодаря работе нашей экономики с 2017 года мы уже закупили 722 автобуса для пассажирских предприятий и муниципальных образований. На эти цели из областного бюджета направлено 3,7 млрд рублей плюс 2 млрд рублей — это помощь Правительства РФ, инфраструктурные бюджетные кредиты, на эти средства закуплено 100 новых троллейбусов и модернизированы тяговые подстанции», — подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.