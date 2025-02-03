На заседании Брянской областной Думы вручили удостоверения и нагрудные знаки о присвоении почётных званий. Так, за вклад в развитие научной и образовательной деятельности Заслуженными учёными региона признаны профессор кафедры социологии и социальной работы Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского Валентина Гостенина, профессор кафедры нормальной и патологической морфологии физиологии животных Брянского государственного аграрного университета Анна Менькова и заведующий кафедрой «Строительные конструкции» Брянского государственного инженерно-технологического университета Сергей Парфенов. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности почётное звание «Заслуженный работник образования Брянской области» получили преподаватель Брянского строительного колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского Светлане Науменко, учителю технологии Медвёдовской средней общеобразовательной школы имени И.В. Кремка Клинцовского района Виктору Погорельцу и учителю начальных классов гимназии №4 города Брянска Татьяне Трошиной.

Почётные звания получили учёные и педагоги Брянщины. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

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