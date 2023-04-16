Подростка на мопеде задержали брянские полицейские

Подростка на мопеде задержали полицейские в Стародубе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Коваленко в городе Стародуба сотрудники ДПС остановили мопед Orion. За рулём находился 16-летний подросток. Прав у него естественно не было.

Информацию о правонарушении направили в отдел по делам несовершеннолетних. Родителям подростка грозит ответственность.