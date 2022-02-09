Подростки вскрыли машину в Брянске

Юноши похитили имущество на 45 тысяч рублей.

44-летний житель Брянска сообщил в полицию о краже из его машины зарядного устройства и электропровода. Автомобиль был припаркован возле дома Володарского. Ущерб заявитель оценил в 45 тысяч рублей.

За два часа стражи порядка задержали подозреваемых — 17-летнего жителя Брянска и его 16-летнего приятеля. Несовершеннолетние уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Юноши вскрыли машину отвёрткой, а похищенное продали прохожему.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.