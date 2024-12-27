Подрядчик сделал фундамент нового Дворца зимних видов спорта в Глинищево. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области вместе с председателем комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олегом Матыциным посетили стройплощадку нового дворца зимних видов спорта в селе Глинищево. Подрядчик уже залил фундамент и ростверки. В настоящее время специалисты монтируют металлоконструкции.

«В целом темп взят хороший, надеюсь, он и сохранится, чтобы сдать ледовый дворец в следующем году», — оценил работу строителей Александр Богомаз.

На новой ледовой арене будут проходить тренировки, областные соревнования по хоккею и массовые катания на коньках.