Поезда с вокзала в Брянске уходят по расписанию

Вокзал в Брянске работает в штатном режиме после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Вокзал Брянск-Орловский работает в штатном режиме. Напомним, утром там выбило витражное остекление обломками упавшего беспилотника.

Вокзал частично открыт для пассажиров. На платформы они могут попасть через кассовый зал дальнего следования. Поезда идут по расписанию.

На месте продолжают работать следователи.