Погиб раненный при атаке дронов житель посёлка Суземка

Погиб житель посёлка Суземка, раненный при атаке дронов в начале недели. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

23 сентября FPV-дроны ВСУ атаковали посёлок Суземка. Из-за сброса взрывных устройств повреждены автомобили и нежилое здание. Тяжёлые травмы получил мирный житель. Спустя несколько дней мужчина умер в больнице

«Медики боролись за его жизнь, сделали все возможное, но ранения были слишком серьезными», – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор выразил соболезнования семье и пообещал оказать поддержку.