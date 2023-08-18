Полиция ищет пожилого грибника в Почепском районе

Брянские полицейские разыскивают 86-летнего жителя Почепского района который не вернулся из леса почти месяц назад. Ориентировку распространило региональное УМВД.
В Почепском районе пропал 86-летний Александр Иванович Крюковцов. По словам родных, 27 июля мужчина ушел за грибами в лес в окрестностях поселка Новый Раздел. Обратно пенсионер не вернулся. О его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего: на вид 85-90 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие. Особые приметы — теменная и лобная лысины, под левым глазом опухоль около 2 см, внизу живота справа и в паху шрамы от операций. Мужчина плохо слышит и видит в силу возраста.
Он был одет в черную вязаную шапку, куртка темно-синего цвета, трико черное и черные сапоги.
Информацию о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефонам: 8 (4834) 53-03-92, 8 (4832) 74-20-23, либо 02, с мобильного –102.
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