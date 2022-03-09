Полиция ищет убивших двух зубров браконьеров

За информацию о злоумышленниках дадут 100 тысяч рублей.

Брянские полицейские ищут браконьеров, убивших двух зубров. В феврале двух расстрелянных краснокнижных животных обнаружили недалеко от посёлка Погребы в Брасовском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жителей, располагающих информацией о браконьерах, просят сообщить в полицию по телефону 02 или 102 или в Брянскую природоохранную прокуратуру по телефону (4832) 64-97-01.

За важные сведения обещают денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.