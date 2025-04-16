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Поливальные машины «умывают» улицы Брянска

2025, 16 апреля 14:53 Лента новостей
Поливальные машины «умывают» улицы Брянска
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Поливальные машины «умывают» улицы Брянска с приходом тепла. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

Специалисты городского дорожного управления активно наводят порядок в Брянске после зимы. Четыре больших автопылесоса, пять «Бродвеев» и два тротуарных пылесоса убирают песок с улиц. 17 поливальных машин на базе «КАМАЗов», «МАЗов» и «ГАЗель Next» смывают грязь и пыль с асфальта.

Кроме того, по две бригады специалистов дорожного управления вручную убирают остановки и пешеходные переходы. Такое рабочие красят ограждениями белят деревья.

Специальные машины наносят дорожную разметку краской и горячим пластиком. В настоящее время её делают на проспекте Станке Димитрова.

 

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