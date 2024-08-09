Полномочный представитель Президента России в Уральском ФО посетил Брянщину

Полномочный представитель Президента России в Уральском ФО почтил память героев-освободителей в Брянске.

В Брянскую область прибыл исполняющий полномочия Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Вместе с губернатором региона Александром Богомазом и советником Председателя Правительства России по спорту Олегом Матыциным он возложил цветы к вечному огню памяти на площади Партизан в областном центре. Они почтили память героев-освободителей минутой молчания.

«Мы гордимся своими героическими, предками, нашим партизанским краем! Мы благодарны Поколению Победителей за то, что подарили нам право жить, растить детей и внуков. Мы всегда будем помнить, какой ценой была добыта Великая Победа!» — подчеркнул Александр Богомаз.